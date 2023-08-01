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Konya'da yayın yapan BBNHaber'in aktardığına göre havalimanında açıklama yapan Cicaldau "’Konyaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Umarım bu sezon hem benim için hem Konyaspor camiası için iyi olur. Elimden gelen bütün gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.