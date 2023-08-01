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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bir ayrılık bir imza gerçekleşti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza gerçekleşti!

        Galatasaray transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. 6-8 ve 10 numara transferleri için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bir imza dün atılırken bir de ayrılık gerçekleşti! İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:25
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        Transferin hareketli kulüplerinden olan Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması çalışmaları devam ediyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuları da netleştirmek isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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        Kaleye mutlaka bir yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç için harekete geçmiş ve Gaziantep FK'dan izin aldıktan sonra oyuncu ile görüşmelere başlamıştı.

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        Tecrübeli file bekçisiyle her konuda uzlaşan Galatasaray, Gaziantep FK ile pazarlık görüşmelerini yürütmüş ve transfer ufak detaylara kalmıştı.

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        Günay Güvenç için 250 bin Euro bonservis bedeli ödeme konusunda uzlaşan sarı-kırmızılılar, iki oyuncusunu da Gaziantep FK'ya göndermek üzere el sıkıştı.

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        Günay Güvenç'in dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelip imza attığı öğrenilirken sarı-kırmızılılardan gidecek oyuncular da belli oldu.

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        Galatasaray'ın altyapısından yetişen Batuhan Şen ve Baran Aksaka'nın Gaziantep FK'da bir yıl kiralık oynaması bekleniyor.

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        Geçen sezon 22 maçta Gaziantep Futbol Kulübü formasını giyen Günay güvenç deprem felaketinin ardından Kasımpaşa'da kiralık olarak 8 maçta ter döktü.

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        CICALDAU, KONYASPOR'DA!

        Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan ve hem Süper Lig hem yurt dışından teklifler bulunan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi de Konyaspor oldu.

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        Sarı-kırmızılıların sezon öncesi kampına katılmasına rağmen Okan Buruk ve teknik heyetten geçer not alamayan Rumen futbolcu dün gece saatlerinde Konya'ya gitti.

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        Konya'da yayın yapan BBNHaber'in aktardığına göre havalimanında açıklama yapan Cicaldau "’Konyaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Umarım bu sezon hem benim için hem Konyaspor camiası için iyi olur. Elimden gelen bütün gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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        Konyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

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        Cicaldau, geçen sezonu da Ittihaf Kalba da kiralık olarak geçirmişti.

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        Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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