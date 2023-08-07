Galatasaray'dan Tete bombası! Prensip anlaşmasına varıldı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu yaz yaptığı flaş transferlere bir yenisini aha eklemeye hazırlanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

BONSERVİSİNİ ALIRSA İMZAYI ATACAK Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararı göz önünde bulundurularak oyuncunun bonservisini kulübünden alması söz konusu. Hukuki bir engel çıkmadığı takdirde Tete Galatasaray forması giyecek. REKLAM

FENERBAHÇE VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLADI Öte yandan Tete ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Tete transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır"