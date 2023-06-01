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Galatasaray transferde gaza basıyor!

Süper Lig'de 23. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transferde de gaza basıyor. Sarı-kırmızılıların adı santrfor ve orta sahada birçok isimle anılıyor! İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri

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  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Spor Toto Süper Lig'de üç yılın aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılıların adı transferde birçok oyuncuyla anılıyor.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    AFRİKA'DAN GIFT ORBAN İDDİASI

    Galatasaray'ın adı, KAA Gent formasıyla Avrupa'yı sallayan Gift Orban'la anılıyor.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Belçika'ya yaklaşık 6 ay önce transfer olan Nijeryalı golcü 20 maçta attığı 20 golle Avrupa'nın devlerine peşine takmış durumda. 
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Afrika basınında çıkan haberlere göre Burnley, Milan, Lille ve Galatasaray, 20 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak için harekete geçti.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Ancak Genk'in bu teklifi reddettiği, Orban için minimum 25 milyon Euro hedeflediği belirtildi.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Yine çıkan habere göre Genk, Jonathan David'in satışındaki 27 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusluk rekor bedeli, Orban satışı ile geçmek istiyor. 
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Diğer yandan haberde Genk'in başkanı Ivan De Witte ve menajeri Michel Louwagie'nin kulübü satmak istediği, Orban'ın satışından gelecek para ile daha kolay alıcı bulabileceği belirtildi. 
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    ORTA SAHAYA 20'LİK PARAGUAYLI!

    Galatasaray'ın adının geçtiği diğer bir isim ise Paraguay ekibi Libertad'da forma giyen Diego Gomez...

     
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Güney Amerika'da yayın yapan Loucura Grande'nin haberine göre Galatasaray, Paraguay'ın en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu için harekete geçmiş durumda.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Brezilya'da yayın yapan BolaVip ise Diego Gomez'le ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığını, Brezilya ekipleri Atletico Mineiro ve Palmeiras'ın da devrede olduğunu duyurdu.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Libertad formasıyla 20 maça çıkan ve dört gol ile dört asist yapan Gomez'in bonservis değerinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. 

     
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    FIRMINO'DA RAKİP ÇIKTI

    Liverpool ile sözleşmesi sona eren Roberto Firmino'nun yeni durağı Real Madrid olabilir.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'in forvet hattına yeni bir takviye yapmayı planladığı aktarıldı.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    İspanyol devinin, bu doğrultuda kısa listesindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Brezilyalı yıldızın yakın çevresiyle temaslara başladığı öne sürüldü.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Roberto Firmino'nun da kariyerine Real Madrid'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Roberto Firmino'nun adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.
  • Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde gaza basıyor!

    Geride kalan sezonda Liverpool'da 35 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

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