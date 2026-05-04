Nisan enflasyonu açıklandı! Nisan ayında enflasyon ne oldu, düştü mü arttı mı?
Nisan enflasyon rakamları bugün açıklandı. Mart-Nisan enflasyon farkı ile Mayıs ayı kira artış oranı da verilerin açıklanmasıyla kesinlik kazandı. Peki, TÜİK Nisan enflasyon verileri ne oldu? İşte 2026 Nisan enflasyon rakamlarında son durum
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:01
Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Mart ayı verilerinin ardından Nisan enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte, emekli ve memur maaş zamlarını etkileyen iki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik görünüm daha belirgin hale geldi. Peki, TÜİK Nisan enflasyon verileri ne oldu?
2026 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK Nisan enflasyon rakamlarını 4 Mayıs 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıkladı. Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu
