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Depremzede 9 aile bir araya gelerek birikimleri olan tüm altınları bozdurup konteyner ev aldı

Depremin feci bir tabloya yol açtığı Hatay'da 9 aile tüm birikimlerini kullanıp 4 konteyner satın aldı. Nakit paraları yetmeyince 200 bin liralık altınlarını bozdurarak konteyner eve harcayan aileler, temel ihtiyaçlar için ise yardıma gereksinim duyduğunu anlattı

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DHA
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    Antakya'nın farklı mahallelerinde yaşayan Sahilli ailesi, depremden sonra baba ocağı olan Anayazı Mahallesi'nde toplandı.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    DHA'nın haberine göre 9 kardeş, 5 gelin, 4 damat ve 27 çocuktan oluşan 45 kişilik aile çadıra sığamayınca ellerinde avuçlarında ne kadar altınları varsa bozdurup Mersin'den tanesi 75 bin lira olan 4 konteyner ev aldı.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    Nakit paraları yetmeyince 200 bin liralık altınlarını bozdurarak konteyner eve harcayan 9 aile, ekmeğe, suya, kıyafete, çocuklar için ilaca, mamaya, oyuncağa ve beze ihtiyaçları olduğunu söyledi.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    Deprem olduğu gece iş yerinde olduğunu söyleyen aile üyesi Nihat Sahilli, "Eşim ve çocuklarım evdeydi. Abilerimin yardımıyla dışarı çıkabilmişler. Eve geldiğimde her şey bitmişti, yağmur yağıyordu, insanlar arabalardaydı. Başımızı sokacak yerimiz yoktu. Birkaç gece sokakta kaldık sonra bütün aile birleştik üstümüzde ne kadar altınımız varsa bozdurduk, eksik kalan kısmını nakit olarak tamamladık. 4 konteyner ev aldık, 9 aile 45 kişiyiz. Her konteyner da 10-11 kişi kalıyor. Depremin ilk günlerinde yardımlar geldi ama şimdi kesildi" dedi.

     
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    "BİZE KONTEYNER EVLERİ 75 BİN LİRADAN SATTILAR"

    Kaynakçılık yaptığını belirten 37 yaşındaki Sahilli, "Konteyner evlerin parasını denkleştirmek için en büyük yengemin 8 bileziği, diğer yengemin 4 bileziği, altın zincir ve kolyesi, kardeşimin 2 bileziği, eşimin bileziği, yüzükleri aldık. 3 kız çocuğum var kulaklarındaki altın küpeleri satmak zorunda kaldık. 200 bin liraya yakın para topladık. Konteynerleri abim Mersin'den aldı. Bize tanesini 75 bin liraya sattılar. Hiç birikimimiz kalmadı, hepsini bozdurduk, birazıyla da gıda malzemesi aldık. Kuruyemiş, çocuklara oyuncak, yiyecek, bez, mama, ekmeği zor temin edebiliyoruz, suya da ihtiyacımız var. Eve giremiyoruz, kapısı düşmek üzere, duvarları, merdivenleri yıkıldı" diye konuştu.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    "3 BİLEZİĞİM, YÜZÜĞÜM VE KÜPELERİMİ BOZDURDUM"

    Ailenin 5 gelininden biri olan Atra Sahilli ise, "Deprem gecesi çok korkunçtu. Bir yaşında bebeğim var onu alıp dışarı çıktım, eşim diğer çocuklarımı çıkardı. Çıkarken merdivenlerden düştüm, sırtım yaralandı. Arabalara koştuk. Sarsıntı geçince, çadır yaptık geceyi orada geçirdik. Elimizde avucumuzda ne varsa bozdurmak zorunda kaldık. Eşimin çalışarak aldığı 3 bileziğimi, yüzüğümü ve küpelerimi bozdurduk, hiçbir şeyimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

    "1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN BEZE, MAMAYA, ŞAMPUANA İHTİYACI VAR"

    Kalabalık bir aile olduklarını aktaran Sahilli, "Kıyafete, temizlik ürünlerine ihtiyacımız var. Bize çok fazla yardım gelmedi. Çocuklara ayakkabı, kıyafet lazım. 1 yaşındaki bebeğim için şampuan, ek gıda, bez, ekmek en önemlisi içme suyu sıkıntımız var. Su her zaman olmuyor. Konteyner ev çadırdan daha iyi, gece uyuyamıyorduk, hırsızlar geliyordu. Burada gece nöbet tutuyorlardı, şimdi biraz rahatladık. Arkada açık alanı mutfağa dönüştürdük, hepimiz orada yemek yapıyoruz. Hep bir aradayız, kalabalık bir aileyiz. Mutfağın yanına banyo, tuvalet yaptılar ihtiyaçlarımızı öyle gideriyoruz" dedi.
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar
  • Son dakika: Tüm birikimlerini kullanıp konteyner evler aldılar

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