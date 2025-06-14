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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Tunceli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 yaralı

        Tunceli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 yaralı

        Tunceli-Pertek karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:00
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        Kafa kafaya çarpıştılar! 7 yaralı
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        Tunceli-Pertek Karayolu Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Meydana gelen kazada bir araçta sıkışma yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir otomobilin hurdaya döndüğü ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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