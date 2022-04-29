Kumar operasyonu! 20 gözaltı 279 yakalama 0:00 / 0:00

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; suçlarına yönelik ülke genelinde 8 bin 749 ekip, 30 bin 73 personelin katılımıyla 28 Nisan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte yapılan denetimlerde; 20 şüpheli gözaltına alındı, 279 aranan şüpheli yakalandı. 142 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 358 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Ayrıca; 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 adet horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.