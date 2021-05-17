TFF, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, stadın yüzde 30 oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Antalyaspor ise bugün bir açıklama yaparak maça seyirci alınmayacağının taraflarına iletildiğini duyurdu.

TFF DUYURDU: İKİ TAKIMA DA 250'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

TFF de konuya dair bir açıklama yaparak Beşiktaş ile Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır"

ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir.

Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız"