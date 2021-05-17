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Son dakika: Türkiye Kupası finali seyircisiz!

Antalyaspor'un açıklamasına göre Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali seyircisiz olacak. TFF de iki takıma 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını duyurdu

Son dakika: Türkiye Kupası finali seyircisiz!

TFF, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, stadın yüzde 30 oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Antalyaspor ise bugün bir açıklama yaparak maça seyirci alınmayacağının taraflarına iletildiğini duyurdu.

TFF DUYURDU: İKİ TAKIMA DA 250'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

TFF de konuya dair bir açıklama yaparak Beşiktaş ile Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır"

ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir.

Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız"

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