Türkiye'nin coğrafi bilgi alt yapısını güçlendirmek, mekânsal veri yönetimini ulusal ölçekte daha etkin hale getirmek ve kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla “49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 7 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle ilgili tehditler arasında yer alan akıllı şehirler ve coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili ulusal ölçekte bir eylem planı hazırlandı.

Bu eylem planı ile afet yönetiminden tutun da akıllı şehirlere kadar geniş bir alanda coğrafi ve dijital bilgiye dayalı politika dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

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Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcılarından, TÜİK Başkanından, MİT Başkanlığının ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili Başkan yardımcılarından oluşuyor.

Kurul ilk toplantısını geçen yıl Kasım ayında yaptı; 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları tamamlandı. Gelin bu alandaki tehditlere bakalım. Zira bu mesele Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB)’nde de tehdit olarak sayılıyor. SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK Henüz yaygın olarak kullanılmasa da iş yaşamında ve sosyal yaşamda ortaya çıkan gizlilik ihlalleri, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin olumsuz yönlerini ortaya koyuyor. En başta artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacak kişilerin sisteme ilişkin güvenlik zafiyetleri ve riskler konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yüz tanıma gibi uzun süredir kullanılan teknolojilerin artırılmış gerçeklik ile bir araya gelmesi, bireylerin mahremiyetini koruma konusunda endişelere yol açıyor. Buna coğrafi konum ve yer bilgilerinden kaynaklı mahremiyet ve güvenlik ihlalleri eklendiğinde risk ve tehditlerin boyutu daha da artıyor. Artırılmış gerçeklik gözlüklerine yüklenebilen uygulama, bireylerin şahsi bilgilerinin de görünmesine olanak tanıyor. Örneğin evlere yerleştirilecek bir dayanıklı tüketim ürünü için artırılmış gerçeklik ile odaların ölçülerinin alınması, kitap isimlerinin taranıp listelenmesi veya mutfakta hangi yiyeceklerin bulunduğunun kaydedilmesi, özel hayatın ihlali anlamına geliyor. Bunlar tüketici davranışlarının ölçülmesi ve analizi için masum gibi görünse de bireylerin sınıflandırılması veya istenmeyen etiketlemelere maruz kalmasına yol açabilir.