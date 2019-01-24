Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, önceki gün Manş Denizi'nde bulunan Guernsey adası açıklarında kaybolmuştu.

Beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle yürütülen arama çalışmaları sonucunda uçağın izine rastlanamadı.

Guernsey Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada "Elimizdeki tüm verileri inceledik ve aramaları sonlandırmak gibi zor bir karar aldık. Yolcuların hayatta kalma ihtimalleri bu aşamada kalmamıştır. Gelişmelerle ilgili pilot ve yolcuların ailelerine gereken bilgiler verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Uçakta Sala'nın yanı sıra, uçağın pilotu David Ibbotson da bulunuyordu.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Sala'nın uçağının kaybolmasının ardından arkadaşı Diego Rolan, talihsiz futbolcunun uçuş esnasında kendisine ve birkaç arkadaşına mesaj atarak çok korktuğunu söylediğini anlatmış, ayrıca Sala'nın 'Uçak parçalara ayrılacak gibi görünüyor' dediği bir ses kaydı yayınlanmıştı.