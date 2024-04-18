TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliği, Tokat'ta 19 Nisan Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." ifadeleri kullanıldı.