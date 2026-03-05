Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Van'da okul basan veli öğrenciyi dövdü | Van haberleri | Son dakika haberleri

        Okul basan veli öğrenciyi dövdü!

        Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi, okul koridorunda feci biçimde darp etti. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Okul basan veli öğrenciyi dövdü!
        Van'da edinilen bilgilere göre olay, 3 Mart 2026 tarihinde Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda meydana geldi.

        KARTOPU KAŞINA İSABET ETTİ

        İHA'daki habere göre okul bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti.

        DARP EDEN VELİYİ ÇOCUKLAR TUTTU

        Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı. Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi, yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; velinin koridorda hızla yürüyerek hedef aldığı öğrenciyi darp etmeye başladığı, çevredeki diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

        Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

        BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

        #van
        #Son dakika haberler
