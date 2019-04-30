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Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.
Darbe girişiminin yerel saatle 06.35'te başladığı bildirildi.
Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.
GUAIDO'DAN ASKERİ BİRLİKLERE "SOKAĞA ÇIKIN" ÇAĞRISI
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, askeri birlikleri ve Venezuela halkına "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.
— Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019
Guaido videdo, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığına son verme girişiminin başladığını söyleyerek, Venezuelalıları ve orduyu Maduro'nun 'gaspına' son vermek için çağrıda bulundu.
Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.
Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.
Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.
Venezuela'da halka ve askeri birliklere sokağa dökülmeleri için çağrıda bulunan kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, "Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Başkent Karakas'ta arkasına aldığı üniformalı askerlerle çağrı yapan Guaido, hükümetin yetkilerini üstlenmek için şiddete başvurmadan mücadele edeceğini vurguladı.
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