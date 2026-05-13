NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Norovirüs çok kolay yayıldığı için korunmada en önemli nokta temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. Başlıca korunma yöntemleri şunlardır:

Ellerin sık sık yıkanması: Özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi sabun ve suyla en az 20 saniye

Gıda hijyenine dikkat edilmesi: Sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması

Temiz su tüketimi: Güvenilir olmayan su ve buzdan kaçınılması

Yüzeylerin dezenfekte edilmesi: Kapı kolları, masa ve ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenmesi

Hasta kişilerle teması azaltmak: Belirti gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak

Ortak eşya kullanımından kaçınmak: Havlu, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması

Hastalık döneminde evde dinlenmek: Virüsün yayılmasını önlemek için kalabalık ortamlara çıkmamak

En etkili korunma yöntemi el hijyeni ve yüzey temizliğidir.