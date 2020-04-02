Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü? diye merak ediyor. Bazı kullanıcılarda yavaş yüklenme problemi de yaşanıyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'tan açıklama geldi. İşte haberin detayları...

WHATSAPP, INSTAGRAM, VE FACEBOOK'TA ERİŞİM SORUNU

Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında bir süredir kullanıcılar arasında fotoğraf, video ve gif paylaşımında erişim sorunu yaşandı.

Sosyal medyada yaşanan erişim sorununun ardından milyonlarca kullanıcı "Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunu dile getirirken merakla araştırmaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren sorunun ardından Instagram, Facebook ve Whatsapp'daki global sorun çözüldü.

BAKANLIK'TAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Whatsapp, Instagram ve Facebook'da kullanıcıları yaklaşık yarım saat etkileyen sorunun giderilmesinin ardından Sayan, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerindeki global kaynaklı sorun sona ermiştir." dedi.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 1, 2020

WHATSAPP'DA ERİŞİM SORUNU

Whatsapp uygulamasında kullanıcılar arası fotoğraf, video ve gif gönderiminde yaşanan sıkıntı tüm dünyada etkisini saat 00.00 civarında hissettirdiği haritada görülüyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU

FACEBOOK ERİŞİM SORUNU