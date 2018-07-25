WhatsApp özelliklerini uygulama sürümleri indirilmeye açılmadan önce denemesiyle tanınan WABetaInfo sitesinin açıklamasına göre, iPhone kullanıcılarını ilgilendiren yeni sürümde iki önemli özellik yer alıyor.

Bunlardan birincisi fotoğraf ve video gibi medya dosyaları geldiğinde, ekran üzeri bildirimde bu dosyaların önizlemesinin görülebilmesi. Böylece ekran kilidini ve uygulamayı açmaya gerek kalmayacak.

İkinci özellik ise otomatik indirme seçeneklerinden görsel indirme kapalı olsa da, bildirim ekranından bu görselleri ve GIF dosyalarını indirebilmeyi sağlıyor.

Bunların yanı sıra, Siri ile WhatsApp gruplarına mesaj göndermek de mümkün olacak.

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