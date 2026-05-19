Yalova-Bursa kara yolunda 4 araç birbirine girdi : 1 ölü, 4 yaralı
Yalova-Bursa kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Orhan Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kamyonet 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
4 ARAÇ KAZA YAPTI
İHA'daki habere göre kaza; Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde Yeniköy Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kaza Yeniköy Kavşağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Kavşakta 2 otomobil ile 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Savrulan otomobillerde yer alan Cemal İ. (45), Emel İ.(42) ve Merve İ. (19) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Ateş ve Serhat Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 40 yaşındaki Orhan Ateş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.