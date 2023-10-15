Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında hastaneye para cezası İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, hastaneye 89 bin 571 TL para cezası uygulanmasına karar verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasına ilişkin soruşturmada hastaneye 89 bin 571 TL para cezası uyguladı.

DHA'da yer alan habere göre TİHEK, 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan, Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği belirlenen ve sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki N.Z.'ye hakaret edip, üzerine para attığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

REKLAM Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, ilgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı'nca 3'er yıl meslekten menedilmişti. Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin flaş gelişme Haberi Görüntüle