Yavruları katledilen anne yürekleri dağladı! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, vahşice öldürülen 5 yavru köpek, bir sitenin önündeki otoparkta bulundu. Hayvanseverleri isyan ettiren olayda, anne köpeğin ölen yavrusunu ağzıyla götürmeye çalıştığı anlar yürek burktu.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki bir sitenin önünde otoparktaki araçların altında ve yanında yavru köpekleri ölü halde gören hayvanseverler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 'Hayvan Durum İzleme' HAYDİ ekipleri yönlendirildi.

ANNE KÖPEK, ÖLEN YAVRUSUNU GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Ekipler yavru köpeklerin olduğu yeri koruma altına alırken, vatandaşların ifadelerine de başvurdu. Yavru köpeklerin yakılarak ve darp sonucu öldürüldüğünü gören hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı. Hayvanseverlerin beslediği alanın karşısında, otoparkta araçların arasında ölüleri bulunan 1.5 aylık yavruları anne köpek de endişeyle takip etti.

Sık sık havlayan anne köpeğin ölen yavrularından birini ağzına alarak götürmeye çalıştığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hayvanseverlerin koşmasıyla anne köpek ağzındaki yavrusunu bırakıp yakın bir noktadan yine havlamaya devam etti.

POLİS OLAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından yavru köpekler alınarak götürüldü. Hayvanların kesin ölüm nedeni ekiplerin çalışmasının ardından belli olacak. Öte yandan polis ekipleri de şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'BU KEZ YAKILARAK VE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ'

Bölgede hayvanların beslemesini yapan Duygu Nebioğlu , 16 yıldır sokak hayvanlarını 8 sendir ise düzenli şekilde beslemelerini yaptığını dile getirdi. Nebioğlu, Şirinyalı Mahallesi'nde bugünle birlikte 4'üncü olayı yaşadıklarını hatırlatarak, "Biz 4'üncü vakanın daha değişik olduğunu gördük. Daha önce zehirlenerek öldürülen yavrular bu kez, yakılarak ve dövülerek öldürülmüş. Sanki yavrular önümüze atılmış gibi. Buradaki köpek besleyemezsiniz dercesine 5 yavrumuzu ölü bulduk. 1.5 ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu" dedi.

'VAHŞİCE VE KASTEN ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Bir çok kez bölgeye güvenlik kamerası istediklerini belirten Duygu Nebioğlu, "Buradaki katliamı önlemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şüphelilerin yakalanması için iyi bir gözlemleme gerekiyor. Yavrunun iki tanesi ciddi şekilde yakılmış, vücutlarında kırılma ve kaskatı kaldıklarını gördük. Vahşice ve kasten öldürüldüklerini düşünüyoruz. Bölgedeki insanlar bize nefretle kinle bakmasın. Biz bu canlıları korurken, sizin yaşadığımız mahalleyi de koruyoruz. Bunu köpeklere yapan yarın çocuklarımıza da yapabilir. Bu görüntü karşısında çok üzgünüz. Şüphelilerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Artık yorulduk" diye konuştu.

'SORUMLULARIN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'

Hayvansever Nursel Horoz, 5 yavru köpeğin öldürülmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Hayvanların dışarıda yakılarak öldürülüp buraya getirildiğini ifade eden Horoz, “ Burada besleme bölgesi var. Provakatif bir hareket var. Besleme yapılmasın diye. Bu yavrular artık vahşice öldürülmesin. Sorumluların bulunması değil ceza almasını istiyoruz. Biz besleme bölgemizin etrafına güvenlik kamerası istiyoruz. Biz gönüllüyüz”dedi.