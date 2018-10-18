Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İtalyan ortağı Astaldi, yaptığı açıklamada, "Roma mahkemesi şirketin alacaklılardan korunması prosedürünü kabul etti" dedi. Açıklamaya göre mahkeme Astaldi'nin alacaklılarıyla vardığı anlaşmaya dayanan nihai bir borç yapılandırma planını en geç 16 Aralık tarihine kadar sunmasını istedi.

İtalya'nın, 10,500'den fazla çalışanı ile önde gelen inşaat şirketlerinden olan Astaldi likiditesini artırmak ve Haziran sonu itibariyle 1.9 milyar euro olan borcunu azaltmak için Türkiye'deki üçüncü boğaz köprüsünde sahip olduğu yüzde 33.3 payını satmayı bekliyordu fakat TL'de yaşanan düşüş ve ekonomik gelişmelerin satışı zora soktuğu belirtilmişti.

Ekim ayı başında Çinli China Merchants Group'un İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33 hissesine talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtilirken varlıklara toplam 1 milyar dolar değer biçildiği de kaydedilmişti.

Eylül ortasında 1.30 euro civarında işlem gören Astaldi hisseleri dün de yüzde 5.6 değer kaybederek 0.60 euro seviyesinden kapandı. Şirket böylece 1 ay içerisinde piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ