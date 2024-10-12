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        Yayınevleri Gebze Kitap Fuarı'ndan çekiliyor

        Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunmasının ardından yayınevleri Gebze Kitap Fuarı'ndan çekilme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 12.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:15
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        Yayınevleri Gebze Kitap Fuarı'ndan çekiliyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunmasının ardından Gebze Kitap Fuarı'na katılması beklenen çok sayıda yayınevi çekilme kararı aldı.

        Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle öldürülmüş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi ve köpeğin bulunmasının ardından, birçok yayın evi Gebze Kitap Fuarı’nı protesto ederek katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

        İşte kitap fuarından çekilen bazı yayınevlerinin mesajları şöyle:

        Kapı Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

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        Alfa Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        Artemis Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        Everest Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        Metis Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        MonaKitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        Yordam Kitap: Gebze Kitap Fuarı'na katılmadığımızı okurlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

        Pukka Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı'na katılmadığımızı bilginize sunarız.

        Can Yayınları: Merhaba, Gebze Kitap Fuarı’na katılmıyoruz.

        Sel Yayıncılık: Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz.

        Ayrıntı Yayınları: Merhaba, Gebze Kitap Fuarı'nda standımızın olmayacağını bilgilerinize sunar, ilginiz için teşekkür ederiz.

        Artemis Sketch: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

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        GEBZE BELEDİYE BAŞKANI: HESABINI SORACAĞIZ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" dedi.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesindeki çöp konteynerlerda, dün 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu. Hayvanların öldüğünü öğrenen birçok hayvansever, merkeze gelerek eylem yaptı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

        'GÖRÜNTÜ BEN DE SEYRETTİM, BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM'

        Hayvanların ölü bulunmasına tepki yağarken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gebze'deki 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşadığını belirten Başkan Büyükgöz, "Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.

        'KURUM İÇİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALİMATI VERDİM'

        Zinnur Büyükgöz, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" diye konuştu.

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