AK Parti'nin kurduğu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu Kurban Bayramından önce toplantılar yaptı. AK Parti kaynakları, bir anayasa metninin oluşturulmadığını vurguladı. Toplantılarda yeni anayasa için başlıklar belirlendi.

"POLİTİKA BELGESİ" HAZIRLANMAYA BAŞLANACAK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Anayasa Komisyonu, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Toplantılarda belirlenen başlıklar üzerinden bir "politika belgesi" hazırlanmaya başlanacak.

ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ AYNEN KORUNACAK

Politika belgesinde Ak Parti'nin yeni anayasaya ilişkin yaklaşımı ortaya koyulacak. Belgede dokunulmazlıklar, yargı düzeni, siyasi partilerin durumu ve Anayasa'nın kapsamına dair başlıkların yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, Anayasa'nın ilk dört maddesinin aynen korunacağını kaydetti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA BELGE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK

Anayasa Komisyonu çalışmaların tamamlanmasının ardından politika belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. AK Parti belgeyi daha sonra kamuoyuyla paylaşacak. Diğer partilerle müzakere edilmeye başlanacak. Komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri yer alıyor.