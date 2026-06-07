Yeni anayasa mesaisi hız kazandı: "Politika belgesi" hazırlanacak
AK Parti yeni anayasa çalışmaları kapsamında "politika belgesi" hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki anayasa komisyonu önümüzdeki günlerde "politika belgesi" için bir araya gelecek. Yeni Anayasa'ya dair bir bakış açısı sunacak olan belge hazırlıklar tamamlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
AK Parti'nin kurduğu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu Kurban Bayramından önce toplantılar yaptı. AK Parti kaynakları, bir anayasa metninin oluşturulmadığını vurguladı. Toplantılarda yeni anayasa için başlıklar belirlendi.
"POLİTİKA BELGESİ" HAZIRLANMAYA BAŞLANACAK
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Anayasa Komisyonu, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Toplantılarda belirlenen başlıklar üzerinden bir "politika belgesi" hazırlanmaya başlanacak.
ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ AYNEN KORUNACAK
Politika belgesinde Ak Parti'nin yeni anayasaya ilişkin yaklaşımı ortaya koyulacak. Belgede dokunulmazlıklar, yargı düzeni, siyasi partilerin durumu ve Anayasa'nın kapsamına dair başlıkların yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, Anayasa'nın ilk dört maddesinin aynen korunacağını kaydetti.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA BELGE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK
Anayasa Komisyonu çalışmaların tamamlanmasının ardından politika belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. AK Parti belgeyi daha sonra kamuoyuyla paylaşacak. Diğer partilerle müzakere edilmeye başlanacak. Komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri yer alıyor.