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        Haberler Gündem Ankara Dokunulmazlık dosyalarında son dakika gelişmesi! Meclis'e geldi... - Haberler

        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:01
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        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.

        Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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