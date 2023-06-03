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Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte yeni Bakanlar

Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Yaşanan gelişmelerinin ardından yeni kabinedeki Bakanlar kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu yeni kabine listesi ve Bakanların isimleri...

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  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    Son dakika haberleri... Merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni Bakanların belli olmasının ardından, gözler Kabine içindeki isimlere çevrildi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere diğer tüm Bakanların isimlerini haberimizde derledik. İşte 2023 yeni kabine listesi ve Bakanların isimleri...
  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

    "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.

    Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.

    Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

    Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.

    Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

    Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

    İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya

     
  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy

    Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin

    Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler

    Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca

    Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

     
  • SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklandı! Yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İşte yeni Bakanlar Kurulu isim listesi

    Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

    Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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