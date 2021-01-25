Yine o tuzak! Tıkladı hesabı boşaltıldı 0:00 / 0:00

İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisine gelen linki tıklayan kadın, 9 bin TL parasından oldu.

Gölbaşı ilçe merkezinde yaşayan bir çocuk annesi Ş.Ö.'ye sosyal medya üzerinden mesaj geldi. Arkadaşından hesabından gelen mesajdaki linki tıklayan kadının banka hesabı dolandırıcılar tarafından boşaltıldı. Hesabında 9 bin TL bulunan ve tıkladığı link yüzünden sadece 36 TL parasının kaldığını dile getiren Ş.Ö., hayatının şokunu yaşatan dolandırıcı tuzağını şöyle anlattı:

'GERİ ÖDEMESİZ PARA VERİLECEĞİ YAZIYORDU'

“Kız arkadaşımın sosyal medya hesabını çalmışlar benim haberim yoktu ve bana bir mesaj göndermişlerdi. Gelen mesajda pandemi destek programı nedeniyle linke tıklayanlara bin 500 lira geri ödemesiz para verileceği yazıyordu. Ben de arkadaşımdan geldiği için linke tıkladım başvurumu yaptım.

MESAJ YÜZÜNDEN 9 BİN TL PARAMDAN OLDUM

Birkaç gün sonra banka hesabıma baktığım zaman birikimim olan 9 bin TL'nin hesapta olmadığını gördüm. Arkadaşımı aradım. Kendisi bana hesabının çalındığını söyledi. Bende dolandırıldığımı anlayınca bankaya başvurdum. Kendi hesabımın ve paranın yattığı hesabın bloke edilmesini istedim. Banka bana olumsuz yanıt verdi. Tekrar tekrar başvuracağım bankaya hesabın bloke edilmesi için. Ben bana gelen mesaj yüzünden 9 bin TL paramdan oldum. Başkasının da benim düştüğüm tuzağa düşerek dolandırılmasını istemiyorum."