ÖSYM 2019 YKS kılavuzunu resmi internet adresinden yayınlandı. Başvuruları yarın başlayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri ve sınav tarihi ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumun yapılacağı sınav sonucunda elde edilen puanlamalara göre tercih süreci başlayacak.

2019 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS),15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almakta olup, adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir."

2019 YKS KILAVUZU

2019 YKS SINAVI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ

-2019-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız.

2019-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde

kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek

özenle saklayınız.

-Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav

ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan

başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı bilginiz var ve başvuru işleminizi herhangi bir başvuru merkezinden

yapmanız gerekiyorsa başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine

T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sistemde bulunan eğitim bilgilerinizi kontrol ediniz.

-Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/01/2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Sınava başvuran adaylar, kılavuzlarda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, sınav ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılmaktadır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 12 Şubat-6 Mart 2019 (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),15.45, 120 dakika

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

Geç Başvuru Günü : 19 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede

Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde

yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)