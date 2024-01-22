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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ağrı'da işçiler göçük altında kaldı! 1 işçi yaşamını yitirdi! - Haberler

        Ağrı'da işçiler göçük altında kaldı! 1 işçi yaşamını yitirdi

        Ağrı Doğubayazıt'ta çevre yolunda gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında göçük oluştu. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:18
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        Yol kazısında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
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        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kentin Doğubayazıt ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu.

        İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler hafif yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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        #son dakika
        #ağrı
        #Doğubayazıt
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