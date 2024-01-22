Ağrı'da işçiler göçük altında kaldı! 1 işçi yaşamını yitirdi
Ağrı Doğubayazıt'ta çevre yolunda gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında göçük oluştu. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti
Giriş: 22.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:18
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kentin Doğubayazıt ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu.
İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler hafif yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.