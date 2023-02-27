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Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri bugün deprem bölgesine incelemelerde bulunmak üzere gidiyor.

YSK'dan yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler, on bir ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır" denildi.

RAPOR HAZIRLANACAK

YSK heyetinin incelemelerinin ardından depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.

Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.