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HaberlerAlışverişSon dakika: Yurt dışından alışverişe bir limit daha

Yurt dışından en fazla 5 ürün sipariş edilebilecek

HABERTURK.COM

Mayıs ayında, yurt dışından alınan 22 euro altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi. Alınan kararla, bir birey posta ve hızlı kargo yoluyla bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek

e-ticaret

Gerçek ve tüzel kişilerin posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilerine kısıtlama getiriliyor.

Mayıs ayında yurt dışından alınan 22 euronun altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi.

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin haberine göre, bir ayda en fazla 5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek. Alınan kararla, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, karara konu olan 126'ncı madde hızlı kargo firmaların yaptıkları kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya ile kitap ve basılı yayın gibi işlemleri kapsıyor. Karar 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.

https://www.bloomberght.com/ithalata-5-urun-kisitlamasi-2228121

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