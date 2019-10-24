Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde, Ali Tekiş'in işyerinde bugün sabah saatlerinden akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen zabıtalar, Tekiş'den kaldırımdaki dubayı kaldırmasını istedi.

KAVGA KAMERAYA DA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine zabıta memurları ile Ali Tekiş arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. İşyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından zabıta ile Ali Tekiş birbirlerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.