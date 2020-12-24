AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt, Batman, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara, Çanakkale, Hatay, Bingöl, Edirne ve Kayseri'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüphelinin yakalanmasına için "narko kafes 1 ve narko kafes 2 operasyonları" düzenlendi.

AA'nın haberine göre, toplam 933 güvenlik görevlisinin katılımıyla 26 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 69 kilogram esrar, 3 bin 806 uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 13 tabanca ve 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 138 fişek, 16 şarjör, 2 muşta, FETÖ'ye ait 2 yasaklı yayın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, 4 sahte banknot ile 80 dijital materyal ele geçirildi.

Siirt'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 38'i serbest bırakıldı.Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 4 zanlının ise işlemine henüz başlanmadı.