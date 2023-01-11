Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.