İHA

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçarak büyük bir gürültüyle sokak içerisinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Çatıdan düşen malzemelerin altında kalan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sokakta büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇATININ ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede sokak içerisine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise binanın çatısını kontrol ettikten sonra sokakta temizleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından çatıdan düşen parçalar sokak içerisinde kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

SOKAK İÇERİSİNDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kentte etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokağın trafik akışının kesilmesine neden oldu. Çatı düştüğü sırada sokak içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sokak içerisindeki çatı parçaları kaldırıldı.