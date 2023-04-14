Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi her gün ve her saat güncelleniyor. 14 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...