Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI |Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 4 Ocak 2024

Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli 4 Ocak son depremler listesi Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 4 Ocak Perşembe günü, günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? İşte merak edilip araştırılan AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:07 facebook

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SON DEPREMLER LİSTESİ 4 OCAK... Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son depremler AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. İşte 4 Ocak son depremler listesi...

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SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN OLDU? AFAD ve Kandilli verilerine göre 4 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'e kadar yurt içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.