EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

"Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde gerçekleşen depremin ardından gündemdeki yerini aldı. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son depremleri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 7 Ocak Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...