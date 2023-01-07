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Ege'de deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda meydana gelen deprem sonrasında son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Kandilli Rasathanesi verileri doğrultusunda 5 büyüklüğünde gerçekleşen Ege depremi ile son dakika depremlerini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli verileri 7 Ocak 2023 son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 7 Ocak 2023 Cumartesi Kandilli, AFAD depremler listesi: Ege son dakika deprem

    "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde gerçekleşen depremin ardından gündemdeki yerini aldı. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son depremleri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 7 Ocak Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 7 Ocak 2023 Cumartesi Kandilli, AFAD depremler listesi: Ege son dakika deprem

    EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    7 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 7 Ocak 2023 Cumartesi Kandilli, AFAD depremler listesi: Ege son dakika deprem

    7 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.07 06:30:59  40.8210   31.0940        8.6      -.-  1.5  -.-   BAHCEKOY-(DUZCE)                                  İlksel

    2023.01.07 06:24:54  39.3817   26.2527       11.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 06:24:09  39.3943   26.2185       13.7      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 06:13:24  39.3982   26.2117       12.2      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 06:09:01  38.4585   38.7925       15.7      -.-  1.9  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel

    2023.01.07 05:54:12  39.3925   26.2483       12.8      -.-  4.1  4.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 05:10:18  39.3810   26.2598       10.3      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 05:01:53  39.3785   26.2603       10.0      -.-  3.6  3.6   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 04:59:21  39.3790   26.2187       14.6      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 04:52:57  39.3728   26.2807       11.2      -.-  5.1  5.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.07 04:25:09  40.7897   31.0887        9.1      -.-  1.5  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel

    2023.01.07 04:03:42  38.5610   39.2227        5.0      -.-  1.6  -.-   KUYULU-(ELAZIG)                                   İlksel

    2023.01.07 03:04:38  35.9795   28.3260        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.07 02:55:35  37.8822   27.2455        9.3      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 02:51:16  37.8718   27.2525       13.3      -.-  1.2  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  İlksel

    2023.01.07 02:40:49  36.9933   27.6868        8.0      -.-  1.7  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel

    2023.01.07 02:22:15  37.8913   27.2497        5.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 02:02:06  40.6722   30.4215       16.4      -.-  1.4  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel

    2023.01.07 01:20:06  37.9148   27.2343        5.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 01:10:49  40.6910   30.4240       13.4      -.-  1.4  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel

    2023.01.07 01:02:59  37.9018   27.1727        5.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 00:24:11  36.9547   27.3697       10.3      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

    2023.01.07 00:20:18  37.8958   27.2543        5.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 00:13:23  35.5843   25.8390        5.3      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

    2023.01.07 00:10:59  35.5297   25.8050        5.4      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

    2023.01.07 00:08:50  37.8670   27.2205        4.7      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.07 00:02:01  37.8787   27.2568        4.3      -.-  2.9  -.-   KUSADASI (AYDIN)     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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