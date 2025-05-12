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        Haberler Bilgi Magazin Son depremler listesi 12 Mayıs 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 12 Mayıs 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Kandilli verilerine göre; Marmara Denizi ve Amasya deprem ile sallandı. Depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri bugünkü son depremler listesine eklendi. İşte, 12 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:29
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        1

        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 12 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor.

        2

        ÇORUM'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:51'de Çorum İskilip merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        AMASYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

        Depremler, yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

        4

        MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; saat 09.41'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin derinliği 17.9 km olarak ölçüldü.

        AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.8, derinliğini ise 6.98 kilometre olarak açıkladı.

        5

        OSMANİYE'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:03’te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen deprem, yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        6

        12 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-05-12 12:51:04 40.84417 34.44306 5.41 ML 3.4 İskilip (Çorum)

        2025-05-12 12:44:36 39.65194 27.85556 11.47 ML 2.7 Karesi (Balıkesir)

        2025-05-12 12:26:26 40.82111 35.19444 19.0 MW 4.2 Gümüşhacıköy (Amasya)

        2025-05-12 12:23:55 40.815 35.19194 10.07 MW 4.4 Gümüşhacıköy (Amasya)

        2025-05-12 09:41:29 40.8375 28.35167 6.98 ML 2.8 Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-05-12 07:03:33 37.40972 35.95806 7.03 ML 2.6 Sumbas (Osmaniye)

        2025-05-12 04:47:33 38.20778 38.59333 7.11 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)

        7

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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