Son depremleri listesi her gün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık v eelbistan merkezli depremlerin ardından 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Artçı sarsıntılar sürerken 13 Nisan sabah saatlerinde Gaziantep Nurdağı'nda deprem meydana geldi. İşte 13 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...