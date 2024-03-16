Denizli'de deprem oldu! İşte 16 Mart son depremler listesi
Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok deprem meydana geliyor. Bugün kaydedilen depremlerden bir tanesi de Denizli'de yaşandı. İşte, 16 Mart Cumartesi AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi...
Son depremler listesi 16 Mart... Ülkemizde her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Büyüklüğü fark etmeksizin her deprem kaydediliyor. 16 Mart itibarıyla ölçülen her depremin verilerini sizler için derledik. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 16 Mart Cumartesi son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
DENİZLİ 3.2 İLE SALLANDI!
Başka bir deprem ise Denizli, Pamukkale'de oldu. Sabah 06.06'da ölçülen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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