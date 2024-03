Son depremler listesi 16 Mart... Ülkemizde her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Büyüklüğü fark etmeksizin her deprem kaydediliyor. 16 Mart itibarıyla ölçülen her depremin verilerini sizler için derledik. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 16 Mart Cumartesi son depremler listesi...