Malatya'da peş peşe deprem! 2 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Malatya'da peş peşe deprem oldu. Ayrıca Salı günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 4 deprem kayıtlara geçti. İşte, 2 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 2 Temmuz Salı son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM OLDU
Malatya arka arkaya üç depremle sallandı. Darende iki kez 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Son olarak, Akçadağ ilçesinde 2.4'lük başka bir sarsıntı yaşandı.
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de saat 01.48'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 32 kilometre altında oldu.