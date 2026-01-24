Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Ocak 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Ocak 2026: Kandilli ve AFAD verilerine göre en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla depremlerin konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Hatay ve Balıkesir'de meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 24 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.

        Giriş: 24.01.2026 - 00:39 Güncelleme: 24.01.2026 - 00:39
        1

        Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde soruları 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, bugün en büyük deprem Hatay ve Balıkesir'de ölçüldü. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 24 Ocak 2026 son depremler listesi.

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.49’da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 13.89 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        HATAY’DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01.55’te Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 9.85 kilometre derinlikte kaydedildi.

        4

        23 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-01-23 07:49:38 39.185 28.13611 13.89 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-23 01:55:51 36.32222 36.08028 9.85 ML 3.3 Antakya (Hatay)

        5

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
