Türkiye, aktif bir deprem bölgesi olduğu için gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların çoğu hissedilmese de sismograflar tarafından hepsi ölçümleniyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileriyle 26 Ocak 2025 son depremler listesi...