        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 30 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de deprem hareketliliği yakından takip edilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Mart Pazartesi günü meydana gelen depremler anlık olarak güncellenirken, birçok kişi bulunduğu bölgede sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 30 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Giriş: 30.03.2026 - 07:53 Güncelleme:
        Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de yaşanan son sarsıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. “Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” soruları gün boyunca araştırılırken, 30 Mart Pazartesi gününe ait dakika dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan kişiler, son gelişmeleri yakından izliyor. İşte 30 Mart Pazartesi 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        DENİZLİ'DE DEPREM

        AFAD son ölçümlere göre saat 04.21'de Denizli Babadağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        30 MART 2026 SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2026.03.30 05:50:43 38.1218 37.3685 19.6 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

        2026.03.30 05:20:36 39.1232 29.0732 19.0 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

        2026.03.30 05:08:24 38.9498 25.9128 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

        2026.03.30 04:56:16 37.6473 35.9153 4.9 -.- 2.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

        2026.03.30 04:20:59 37.7998 28.8450 4.7 -.- 3.7 3.6 DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI)

        2026.03.30 04:14:42 38.4058 38.8860 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

        2026.03.30 04:08:42 38.3863 38.7545 29.2 -.- 1.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

        2026.03.30 04:08:00 39.1935 28.9968 12.2 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

        2026.03.30 04:06:00 38.7922 26.4958 9.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

        2026.03.30 04:03:45 38.8143 26.5107 8.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

        2026.03.30 03:58:08 38.0270 36.6205 5.3 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

        2026.03.30 03:44:03 39.1992 28.0652 11.5 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

        2026.03.30 03:41:56 37.9347 27.9178 13.6 -.- 1.0 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN)

        2026.03.30 02:58:49 38.1767 38.1275 6.7 -.- 1.7 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

        2026.03.30 02:07:02 40.7100 32.8003 6.9 -.- 2.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)

        2026.03.30 01:59:13 39.6585 38.7632 6.6 -.- 1.7 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)

        2026.03.30 01:49:33 39.2335 28.1207 9.3 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

        2026.03.30 01:12:12 40.9000 31.6373 9.5 -.- 1.2 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

        2026.03.30 01:04:19 37.0627 28.3743 8.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

        2026.03.30 00:42:48 39.2160 28.1485 9.9 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

        2026.03.30 00:11:38 37.0772 28.3710 6.8 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

        2026.03.30 00:07:36 37.9587 36.5678 10.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
