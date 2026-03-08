Canlı
        Son depremler listesi 9 Mart 2026 bugün: AFAD ve Kandilli ile En son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        9 Mart 2026 son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?

        9 Mart 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 9 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Giriş: 08.03.2026 - 09:01
        1

        8 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdü. Gün içinde yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmazken, vatandaşlar da resmi kaynaklar üzerinden güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti. İşte, 8 Mart 2026 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlere ilişkin son gelişmeler ve detaylar…

        2

        MANİSA'DA DEPREM

        Manisa Turgutlu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 5.49 kilometre altında ve saat 13.10'da oldu.

        3

        EGE DENİZİ SALLANDI

        Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Karaburun'dan hissedilen deprem saat 05.49'ta ve yerin 14.91 kilometre altında oldu.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

