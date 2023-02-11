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Asrın felaketinde artçı depremler sürüyor! İşte deprem bölgesinde son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından en çok takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor. 10 ilde büyük hasara neden olan depremin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 11 Şubat Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile artçı depremler...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    Son depremler listesi, anlık ve canlı veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem; Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da büyük hasara yol açtı. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde artçı sarsıntılar sürerken "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde soruları araştırılıyor. İşte, 11 Şubat 2023 Cumartesi  Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi ve büyüklükleri...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD, tarafından yapılan açıklamada 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirdi.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI BİNİ GEÇTİ!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

    Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

    DEPREM BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi
  • SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİLER | 11 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem bölgesinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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