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Deprem mi oldu, nerede? 6 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler 6 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesini takip ediyor. İşte, 6 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak Cuma günü saat 06:12'de Girit Adası Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 6 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. Akdeniz'de deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AKDENİZ'DE DEPREM!

    6 Ocak Cuma günü saat 06:12'de Girit Adası, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    6 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.06 09:15:10  39.4493   31.5732        0.0      -.-  1.2  -.-   BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                  İlksel
2023.01.06 08:36:14  35.9457   27.5968        8.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.06 08:03:37  35.5307   25.7257        5.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.06 07:43:54  36.1418   27.5515       12.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.06 07:15:09  36.8802   27.3667       15.3      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.01.06 06:12:21  35.5817   25.8033        3.5      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.06 05:57:39  37.3617   37.0655        2.9      -.-  1.3  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.01.06 04:36:50  37.0628   28.4747        4.0      -.-  1.5  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2023.01.06 04:24:04  37.8210   26.9983        6.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.06 04:21:03  37.3933   37.0872        4.2      -.-  1.8  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.01.06 04:04:25  35.4627   25.7467       17.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.06 03:52:45  39.9217   42.2263        4.6      -.-  1.4  -.-   SEKMAN-HORASAN (ERZURUM)                          İlksel
2023.01.06 03:47:39  35.4630   25.7050        6.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.06 03:37:06  35.6223   25.8893        6.9      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.06 03:37:06  35.2617   25.6423        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2023.01.06 03:37:12)
2023.01.06 03:32:27  38.6598   43.1632        5.0      -.-  2.1  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2023.01.06 02:56:18  40.6678   30.4398       12.0      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.01.06 02:30:41  40.6888   30.4447        8.1      -.-  1.2  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel
2023.01.06 02:29:36  37.9925   27.9770        8.2      -.-  0.7  -.-   GUNEY-ODEMIS (IZMIR)                              İlksel
2023.01.06 02:22:29  37.0335   28.4517        5.0      -.-  1.5  -.-   KIZILYAKA-ULA (MUGLA)                             İlksel
2023.01.06 02:19:59  40.1067   23.8888        5.0      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.06 01:43:20  37.8140   29.7108        8.1      -.-  2.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2023.01.06 01:41:59  38.3415   27.2430        5.8      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.06 01:30:30  41.2378   43.7632        8.3      -.-  1.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2023.01.06 01:04:49  40.8292   42.8135        4.0      -.-  2.2  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2023.01.06 00:32:50  37.6777   44.2533        5.4      -.-  2.1  -.-   KECILI-YUKSEKOVA (HAKKARI)                        İlksel
2023.01.06 00:25:01  35.5628   25.7622        5.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 6 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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