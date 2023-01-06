AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak Cuma günü saat 06:12'de Girit Adası Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...