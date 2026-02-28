Son dönemde kuraklık haberleriyle gündeme gelen Ankara’da son durum ne?

“Ankara ve çevresi kişi başına düşen ortalama yağış miktarı olarak diğer bölgelerden daha fakir. Geçen sene yaşanan çok şiddetli kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları hızla düştü. Ankara’ya su sağlayan iki önemli hat Kızılrmak -Kesikköprü hattı ve Gerede Sistemi. Kızılrmak hattının bir bölümünde bir hasar oldu ancak bu hızla onarıldı. Bu hat Ankara’ya temin edilen suyun yaklaşık yarısını sağlıyor. Suyun diğer yarısının önemli bir bölümü de Gerede sisteminden sağlanıyor.

Ankara Işıklı-Gerede-Çamlıdere sisteminden Çamlıdere Barajına giren suda yaşanan azalma nedeniyle bu barajın doluluk oranı da ölü hacim seviyelerine kadar düştü.

Son dönemde buraya yerleştirilen yüzer pompa sistemleri ile su basılıyor. Bu suyun 200 gün yeterli olacağı belirtildi Ancak her iki sistemden de Ankara’ya verilen suyun birim enerji maliyeti çok arttı. Kızılırmak suyunun kalitesi de yüksek değil, bu nedenle Çamlıdere Barajından Ankara’ya su temini hem kalite hem de miktar açısından önemli.”