Son dönemde kuraklık haberleriyle gündeme gelen Ankara’da son durum ne?
Son yağışlara rağmen İstanbul'da barajlar hâlâ istenen seviyede değil. Peki Ankara'da durum ne? Malum son aylarda susuzluk haberleriyle sık sık gündeme geldi Ankara. Şimdi durum ne? Su krizi var mı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Habertürk'ten Esra Toptaş'a konuştu
“Ankara ve çevresi kişi başına düşen ortalama yağış miktarı olarak diğer bölgelerden daha fakir. Geçen sene yaşanan çok şiddetli kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları hızla düştü. Ankara’ya su sağlayan iki önemli hat Kızılrmak -Kesikköprü hattı ve Gerede Sistemi. Kızılrmak hattının bir bölümünde bir hasar oldu ancak bu hızla onarıldı. Bu hat Ankara’ya temin edilen suyun yaklaşık yarısını sağlıyor. Suyun diğer yarısının önemli bir bölümü de Gerede sisteminden sağlanıyor.
Ankara Işıklı-Gerede-Çamlıdere sisteminden Çamlıdere Barajına giren suda yaşanan azalma nedeniyle bu barajın doluluk oranı da ölü hacim seviyelerine kadar düştü.
Son dönemde buraya yerleştirilen yüzer pompa sistemleri ile su basılıyor. Bu suyun 200 gün yeterli olacağı belirtildi Ancak her iki sistemden de Ankara’ya verilen suyun birim enerji maliyeti çok arttı. Kızılırmak suyunun kalitesi de yüksek değil, bu nedenle Çamlıdere Barajından Ankara’ya su temini hem kalite hem de miktar açısından önemli.”
‘SU VERİMLİ KULLANILMALI’
Dursun Yıldız, Ankara Barajlarına giren suyun %65’inin ocak, şubat, mart ve nisan aylarında girdiğini ve ocak ayında barajlara geçen senenin iki katından daha fazla su girdiğini belirtti. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin Ankara su yönetimini rahatlatacağını belirten Dursun Yıldız “Bu arada Kızılırmak Kesikköprü Barajından Ankara İvediak Arıtma tesisine dördüncü hattın yapılması için DSİ’den su tahsisi alındı, isale hattı ihale edildi ve bir sene içinde bitirilmesi planlandı” dedi.
Bu hattın yapımının Ankara’nın hazırlanan yeni İçmesuyu, Yağmursuyu ve Atıksı Master Planı’nda da önerildiğini belirten Yıldız, bu hattın kısa süre içinde Ankara’ya ilave su sağlayacak olduğunun altını çizdi. Ancak yine de Ankara’nın Gerede -Çamlıdere sisteminin verimliliğinin artırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Dursun Yıldız, Ankara’da kuraklık tehditi önümüzdeki yıllarda da görülebilir. Bu nedenle mevcut suyun daha verimli kullanılması çok önemli açıklamasını yaptı.