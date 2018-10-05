Son durum altın fiyatları! 5 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları 5 Ekim Cuma gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,84 artışla 237,50 liradan kapatmıştı. Altın piyasasında, en düşük 232 bin, en yüksek ise 239 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 237 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları