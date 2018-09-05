Son durum altın fiyatları! 5 Eylül çeyrek altın gram altın fiyatları bugün! İşte cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatlarındaki yükseliş grafiği devam ediyor. Altının gramı dünü kapanışta yüzde 0,98 artışla 256,50 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 254 bin 500, en yüksek ise 257 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 255 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?