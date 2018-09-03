Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecek mi? Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,22 değer kaybıyla 251 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları yeni haftay nasıl başlayacak? Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? Uzmanlar altın fiyatlarını nasıl yorumladı? İşte tüm soruların yanıtı...
ALTIN UZMANLARINDAN YORUMLAR
Altın uzmanları; yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydettiler.
Teknik açıdan gram altında 245 liranın destek, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini söylediler.
GRAM ALTIN FİYATI
249,76 TL
250,27 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATIGÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
253,11 TL
253,19 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.199,48
1.199,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
399,61 TL
409,20 TL
Anadolu Ajansı'ndan gelen son altın fiyatı verileri
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
| ÇARŞAMBA
|
| PERŞEMBE
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|250,00
|250,20
|259,40
|259,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.648,00
|1.669,00
|1.710,00
|1.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|228,00
|232,00
|236,50
|240,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.610,00
|1.630,00
|1.671,00
|1.691,00
|Yarım Ziynet
|805,00
|815,00
|835,00
|845,00
|Çeyrek Ziynet
|402,00
|407,00
|418,00
|423,00